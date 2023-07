L’ancien Nantais Robert Budzinski est mort

Figure emblématique du FC Nantes, Robert Budzinski est mort, à 83 ans, comme l’a appris L’Équipe ce lundi. Formé au RC Lens, il est ensuite passé au FC Nantes dans les années 1960, où il a connu ses sélections en équipe de France (11 capes). Retraité à 29 ans après une double fracture tibia-péroné, puis une rechute lors de son retour à l’entraînement, il est devenu directeur sportif des Canaris en 1970. Un poste qu’il n’a quitté qu’en 2005. Pendant son mandat, les Nantais ont été six fois champions de France (1973, 1977, 1980, 1983, 1995 et 2001), ont soulevé trois fois la Coupe de France (1979, 1999 et 2000), et ont même atteint une demie de Ligue des champions en 1996. Robert Budzinski avait été classé 569e de notre top 1000 des meilleurs joueurs de l’histoire du championnat de France.

Une pensée à sa famille et à ses proches.

L'OM domine Nîmes, Nantes chute contre Laval