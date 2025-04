L’ancien Monégasque Nikola Pokrivač est décédé dans un accident de voiture

L’ancien joueur croate Nikola Pokrivač est décédé ce vendredi à seulement 39 ans. La Fédération croate de football et le Dinamo Zagreb ont annoncé la triste nouvelle. La cause du décès est un accident de la route, survenu à Karlovac, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Zagreb. Deux coéquipiers du milieu de terrain défensif qui l’accompagnaient dans le véhicule sont dans un état critique.

International croate à 15 reprises, Pokrivač avait dû arrêter sa carrière professionnelle à l’âge de 30 ans en raison d’un lymphome de Hodgkin. Il continuait tout de même une carrière dans le monde amateur en Croatie et était engagé cette saison du côté du NK Vojnic 95. Formé à Varaždin, il avait notamment joué au Dinamo Zagreb et avait rejoint l’AS Monaco en 2008. Sur le Rocher, Pokrivač n’était resté qu’une saison, inscrivant trois buts en 36 matchs. Il avait ensuite rejoint le Red Bull Salzbourg.

« Nikola était un grand footballeur, qui a vécu le football jusqu’à ses derniers instants et qui a fait preuve d’un grand courage en surmontant une terrible maladie. C’est une grande perte pour notre football, et particulièrement douloureuse pour sa famille », a écrit la Fédération croate dans son communiqué.

