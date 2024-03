L’ancien gardien belge Gilbert Bodart a tenté de mettre fin à ses jours

Gilbert Bodart, ancien gardien de but belge, a tenté de mettre fin à ses jours ce lundi soir. Selon les informations du quotidien La Meuse, les pompiers et la police de la ville de Huy sont intervenus aux alentours de 22 heures pour sauver un homme ayant sauté dans la Meuse depuis un pont. Il s’agissait de l’ancien joueur, qui a été extirpé du fleuve grâce à une corde lancée par les pompiers et qui a été conduit à l’hôpital. Il est désormais sain et sauf. Des messages alarmants avaient été postés le jour même sur le compte Facebook de l’homme de 61 ans, où il indiquait s’être fait escroquer 115 000 euros ainsi que son intention de mettre fin à ses jours.

L’ancien footballeur a connu plusieurs problèmes avec la justice belge, ayant été placé sous mandat d’arrêt pour trafic de fausse monnaie en 2008 et condamné pour braquage en 2012. International belge à douze reprises entre 1986 et 2002, Gilbert Bodart a disputé plus de 400 matchs sous le maillot du Standard de Liège, mais a aussi joué à Bordeaux ou encore Brescia. Son neveu, Arnaud Bodart, est actuellement gardien au Standard.

