On appuie sur pause.

La Fédération algérienne de football a annoncé la suspension de toutes les manifestations footballistiques « jusqu’à nouvel ordre » dans le pays. Une décision prise pour exprimer « sa solidarité avec le peuple frère palestinien », ciblé par Israël depuis les attaques menées par le Hamas dans l’Etat hébreu. Dans son communiqué, la fédé souligne aussi son souhait de rendre hommage aux « vénérables et glorieux martyrs victimes des agressions (…) commises dans le secteur de Gaza ». Il faudra donc patienter un peu pour assister au choc entre le Mouloudia Club d’Alger, leader, et l’ASO Chlef, qui devait se jouer ce week-end. Depuis le 7 octobre, on dénombre plus de 1300 morts du côté israélien et plus de 2800 victimes en Palestine.

