L’agent de Victor Osimhen menace d’attaquer le Napoli en justice

Tout sauf la dolce vita.

Le torchon brûle entre Victor Osimhen et Naples. Après l’épisode du crêpage de chignon avec son entraîneur Rudi Garcia dimanche à la suite de son remplacement, l’attaquant nigérian continue de faire l’actualité, malgré lui. Son agent, Roberto Calenda, a menacé, par un tweet publié ce mardi soir d’attaquer en justice le club après qu’une vidéo TikTok montrant son penalty manqué face à Bologne a été publiée aujourd’hui par le Napoli. Si cette vidéo a été supprimée depuis, la colère de son représentant n’est pas retombée.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.

⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023