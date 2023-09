Osimhen furieux contre Rudi Garcia à Bologne

Une sortie qui fait du bruit.

Accroché à Bologne plus tôt ce dimanche (0-0), Naples continue d’enchaîner les contre-performances. Lors de cette partie, l’entraîneur français Rudi Garcia a fait le choix de sortir son attaquant phare Victor Osimhen avant le coup de sifflet final, pour la deuxième fois de la saison. Particulièrement agacé au moment de prendre sa place sur le banc, le Nigérian a explosé et a même décidé de ne pas serrer la main de son supérieur. « Je lui ai parlé après sa sortie, mais cela restera entre nous. Il reste le tireur de penalties. Quand un joueur sort et qu’il n’est pas content, c’est une bonne chose », a confié Rudi Garcia en conférence de presse à la fin de la partie. Affaire à suivre…

Énorme colère de Victor #Osimhen contre Rudi Garcia au moment de son changement. L’attaquant (qui avait raté un penalty juste avant) est fou furieux #BolognaNapoli pic.twitter.com/N5hl8PlMUs — GuillaumeMP (@Guillaumemp) September 24, 2023

Mais l’un aura forcément besoin de l’autre pour sortir la tête de l’eau.