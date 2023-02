La valeur marchande des joueurs a plus que doublé sur les dix dernières années

La folie des grandeurs (enfin) confirmée par les chiffres.

Habitué à fournir des rapports statistiques sur le sport, l’Observatoire du football CIES vient de sortir une nouvelle étude sur un thème très actuel : l’inflation sur le marché des transferts. Selon ce rapport tout juste publié par l’organisme, la valeur des footballeurs a explosé sur la dernière décennie (+9% à chaque saison) : concrètement, un joueur qui valait 1 million d’euros en 2013 est aujourd’hui estimé à 2,16 millions d’euros, soit une augmentation de 116%. Sans surprise, la Premier League est le championnat le plus touché par cette inflation (+12% par saison).

