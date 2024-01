La Superligue dénonce les menaces de l’UEFA dans une lettre ouverte

C’est la guerre en Europe.

La société promotrice de la Superligue, A22 Sports Management, a adressé ce mercredi une lettre à l’UEFA pour lui intimer de cesser immédiatement son comportement anticoncurrentiel envers son projet de nouvelle compétition européenne. La société explique être victime d’une campagne ciblée de la part de l’instance : « Il s’agit notamment du dénigrement constant et inacceptable de la réputation d’A22 dans les médias et ailleurs, ainsi que des pressions et menaces exercées en coulisses sur les clubs européens pour les empêcher d’envisager des projets potentiels impliquant A22 et les pousser à annoncer leur soutien public aux compétitions de l’UEFA.»

Der UEFA-Präsident hat sich heute öffentlich über einen Brief geäußert, in dem wir die UEFA auffordern, sich an EU-Gesetze und Gerichtsurteile zu halten. Da wir einen transparenten Dialog über die Zukunft des europäischen Klubfußballs führen, veröffentlichen wir hiermit den… pic.twitter.com/8nauUuuLwl — A22 Sports (@A22Sports) January 31, 2024

A22 incite l’instance dirigée par Aleksander Čeferin à s’en tenir au verdict rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 21 décembre 2023, lequel avait estimé que la FIFA et l’UEFA ne pourraient pas sanctionner les clubs prenant part à la Superligue. Dans le cas contraire, la société menace de lancer des actions en justice. « Nous nous réservons entièrement le droit de prendre toutes les mesures appropriées dans toutes les juridictions concernées contre l’UEFA et, le cas échéant, les dirigeants concernés de l’UEFA. »

UEFA contre Superligue, pas ouf comme duel pour succéder à Messi-CR7.

