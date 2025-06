La statistique ahurissante de Fabián Ruiz avec l’Espagne

El amuleto de la suerte…

Il y a des joueurs qui marquent, d’autres qui gagnent. Fabián Ruiz, lui, ne perd jamais. Depuis ses débuts en 2019 avec la Roja, l’Espagnol empile les matchs sans jamais goûter à la défaite : 37 apparitions, 25 victoires, 12 nuls. Une incroyable série qui a commencé le 7 juin 2019 lors de sa première sélection.

Une série déjà folle avec le PSG

Pas forcément le plus flashy, ni le plus bankable, mais toujours là quand il faut. À l’Euro 2024, pendant que les projecteurs étaient braqués sur Yamal ou Nico Williams, il a fluidifié le jeu ibérique durant toute la compétition, inscrivant même des buts contre la Croatie et la Géorgie.

Avec le PSG, sa série d’invincibilité de 51 matchs sans défaite en Ligue 1 a fini par céder face à Nice en avril dernier. Ce jeudi, contre la France, c’est avec la tunique rouge qu’il remet son invincibilité en jeu. Stuttgart pourrait bien devenir son 38e épisode sans chute.

Et vu son caractère, lui ne risque pas de chambrer les Bleus en cas de succès.

