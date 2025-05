La Real Madrid TV sort une nouvelle vidéo à charge contre l’arbitre du prochain Clásico

Tout le monde n’apprend pas de ses erreurs.

Le Real Madrid, le plus grand petit club du monde, continue le harcèlement sur les arbitres. Avant la finale de la Coupe du Roi le 26 avril dernier qui avait vu le FC Barcelone l’emporter en prolongations, la Real Madrid TV avait sorti une vidéo à charge contre Ricardo de Burgos Bengoetxea, l’arbitre désigné. En conséquence, ce dernier avait reçu des messages de morts, et avait fondu en larmes lors de la conférence de presse.

Cash investigation

Nouveau Clásico, nouveau drama. Avant de se déplacer à Barcelone ce dimanche, la télé officielle de la Maison Blanche a sorti une nouvelle vidéo à charge contre l’arbitre désigné pour la rencontre, mettant en avant son soi-disant favoritisme pour les Blaugranas.

🚨 Este es el vídeo de Real Madrid TV sobre Hernández Hernández, el árbitro designado para el Clásico del domingo en Montjuic. 📹 Real Madrid TV pic.twitter.com/favqSWjWSD — Naninho (@SrNaninho) May 8, 2025

Les personnes derrière la vidéo ont cherché loin dans le passé de Alejandro José Hernández Hernández, le présentant comme « arbitre en Première division depuis 13 ans et supporteur du Barça depuis son enfance », prenant comme source une vidéo de l’homme à l’âge de 12 ans.

Dans son « enquête », la Real Madrid TV affirme que c’est « l’arbitre avec le plus mauvais pourcentage de victoires du Real Madrid parmi ceux qui l’ont dirigé lors de 10 matchs. Il ne remporte que 54% de ses matchs et n’a remporté que deux des six derniers avec lui sur le terrain ».

Alors que le plus inquiétant, c’est qu’il a deux fois le même nom de famille.

Antonio Rüdiger s’excuse après son pétage de plombs à la fin du Clásico