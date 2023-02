La réaction de Courtois face aux nouvelles insultes reçues par Vinicius

Pas très – nom de famille du gardien en question.

« Il y a eu cette minute de silence, et quelqu’un a traité Vinicius de “fils de…”, c’est pitoyable. Ils scandaient “Vinicius, va te faire foutre.” C’est malheureux. Il faut regarder ce que font ces gens, pas Vinicius. On voit des enfants avec leurs parents qui font des doigts d’honneur. C’est regrettable. » Très remonté après le succès des siens sur la pelouse d’Osasuna (2-0) ce samedi à la suite de ce triste évènement, Thibaut Courtois a poussé un coup de gueule au micro de DAZN. De son côté, Carlo Ancelotti est lui aussi monté au créneau face aux journalistes en conférence de presse. « Ce qu’il s’est passé pendant la minute de silence est un manque de respect non seulement pour Vinicius, mais aussi pour la Turquie et la Syrie », a-t-il lancé.

