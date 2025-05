La France très bien lotie à l'indice UEFA

Alain Chabat n’a pas pensé au personnage d’Indiceuefix pour son nouvel Astérix.

La victoire du PSG contre Arsenal fait les affaires de la France à l’indice UEFA. L’écart franco-allemand se réduit, la France comptant désormais environ 800 points de retard sur sa voisine sur les résultats bruts cette saison. Pour rappel, une victoire vaut deux points, le match nul attribue un point, et des points sont donnés en fonction des tours passés et des classements à la fin de la phase de ligue.

Lorsque l’on regarde le classement des cinq dernières saisons européennes, utile pour déterminer le nombre de clubs en coupe d’Europe par pays, la France reste cinquième. Elle le restera même en cas de victoire du PSG en finale. Cela signifie que l’Hexagone encore envoyer sept représentants en Europe la saison prochaine : quatre en Ligue des champions (dont trois directement), deux en Ligue Europa, et un en Ligue Conférence. Plus bas, les Pays-Bas ne menacent plus la France.

On notera aussi que l’Olympiakos est d’ores et déjà qualifié pour la prochaine Ligue des champions, comme le Slavia Prague et huit autres équipes (Liverpool, Barcelone, Real Madrid, Inter Milan, Naples, PSG, Bayern Munich, Bayer Leverkusen).

Montpellier, lui, s’en fiche.

