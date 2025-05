En cas de qualification en finale du PSG, la fête ne sera pas folle

On bat Partey et sa bande puis on ne fait pas de party en bande.

À quelques heures de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, la préfecture de police de Paris a publié un message sur ses réseaux sociaux. Elle y précise que l’accès au Parc des Princes et à ses abords sera strictement réservé aux personnes détentrices d’un billet pour la rencontre. Les supporters sans ticket n’auront donc pas le droit de s’en approcher. Autre point important : aucun écran géant ne sera installé, contrairement à certaines rumeurs relayées en ligne (en tout cas pas pour la demi-finale).

#PSGARS | Ce soir, seuls les détenteurs de billets pour la rencontre pourront accéder au #ParcDesPrinces et ses abords. ❌ Aucun écran de retransmission n’a été installé, contrairement aux éléments relayés. Aucun rassemblement ne sera permis. pic.twitter.com/Ov1mSavqzh — Préfecture de Police (@prefpolice) May 7, 2025

Dans ce contexte, aucun rassemblement ne sera permis, y compris en cas de qualification du PSG pour la finale. Les autorités s’attendent quand même à des festivités entre supporters en cas de qualification du club parisien pour la finale, notamment dans les bars de la capitale mais tout débordement sera sévèrement réprimé, surtout à la veille des cérémonies du 8 mai. Au total, plus de 2 000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce mercredi dans Paris et en proche banlieue pour encadrer l’événement d’après L’Équipe.

