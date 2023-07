La politique espagnole se mêle du transfert de Mbappé

Tout est bon pour gagner des voix.

Alors que les rumeurs envoyant Kylian Mbappé au Real Madrid vont et viennent, les politiciens espagnols ont décidé d’y mettre leur grain de sel. À l’image d’Alberto Núñez Feijóo, candidat du Parti Populaire à la présidence du gouvernement, dans des propos rapportés par AS : « Florentino est très, très intelligent et je ne pense pas qu’il sera déprimé s’il ne le signe pas, parce que le Real Madrid est au-dessus du joueur, quel que soit son niveau. Mais dans tous les cas, Mbappé ne devrait pas terminer sa carrière sans venir au Real Madrid. Si j’étais son agent, je lui recommanderais d’accepter l’offre. »

Interrogé sur le fait d’intercéder pour influencer la décision d’un joueur comme l’a fait Emmanuel Macron lors de la prolongation de Mbappé au PSG l’an dernier, Feijóo a répondu : « Je ne vais pas critiquer Macron, mais pourquoi pas, si je connaissais bien l’athlète et que je pouvais influencer sa décision, je ne l’exclurais pas. »

Bonne chance pour convaincre la maman.

