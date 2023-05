La parade monumentale d’Escales qui fait tomber Le Havre

Ras le bol de l’invincibilité et des clean sheets.

Après 32 rencontres sans défaite, Le Havre est tombé sur la pelouse d’Annecy, qui s’extirpe de la zone rouge et peut encore rêver d’un maintien en Ligue 2. La victoire, les Annéciens la doivent à leur gardien Florian Escales qui s’est envolé à la 94e minute du match pour repousser la frappe ratée de Kitala. Une parade qui vaut de l’or pour les Savoyards qui viennent porter un grand coup dans la course au maintien, mais également relancer celle du titre.

Le Havre qui tombe, ça n’était plus arrivé depuis le 6 août 2022 face à Valenciennes, qu’ils retrouveront d’ailleurs ce week-end. Le club échoue ainsi à une petite marche du record d’invincibilité détenu par Sedan depuis 1955. Surtout, les Havrais ont laissé filer des points précieux dans la course au titre, et les deux poursuivants, Bordeaux et Metz, pourraient revenir à deux et trois points en cas de défaite des Normands à l’issue de la 36e journée.

Kitala rater, autant le faire en beauté.

Annecy stoppe l'incroyable série du Havre