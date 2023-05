Pronostic Annecy Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

La victoire de la montée pour le Havre à Annecy

Promu cette saison, Annecy a connu une année très riche en parvenant à se hisser jusqu’en demi-finale de la Coupe de France avec une défaite face au futur vainqueur, Toulouse. Cette épopée a certainement été préjudiciable en championnat puisque le club haut-savoyard a souffert lors de cette deuxième partie de saison. En effet, depuis la fin février, Annecy ne s’est imposé qu’une seule fois face à une autre formation en grande difficulté, Valenciennes (2-1). Lors des dernières journées, la bande à Laurent Guyot s’est montrée combative pour arracher des nuls face à Quevilly Rouen (2-2) et contre Dijon (1-1) le week-end dernier. Face aux Bourguignons, Annecy a pensé réaliser une superbe opération en marquant à la 86e minute par Bosetti mais s’est fait rejoindre sur une superbe frappe dijonnaise quelques minutes plus tard. Suite à ce nouveau partage des points et les victoires de Laval et Dijon samedi, le club haut-savoyard est 19e et relégable.

De son côté, Le Havre est tout proche de retrouver la Ligue 1. En effet, en arrachant la victoire face à Rodez (1-0) lundi dernier avec un but dans les dernières secondes, le HAC s’est quasiment offert son ticket pour l’élite. En effet, en cas de succès en terre savoyarde, la formation normande compterait 9 points d’avance sur le 3e. Cet excellent parcours doit énormément au travail du duo Bodmer – Elsner qui a su insuffler un vent nouveau sur le club doyen. Invaincu depuis quasiment l’entame du championnat, Le Havre mérite évidemment de retrouver sa place dans l’élite. Avec sa défense de fer, le club havrais devrait s’imposer, ou au moins faire match nul en terre savoyarde.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le Havre creuse, Annecy coule, Dijon se relance