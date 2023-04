La nouvelle vie de père au foyer de Yoann Gourcuff

Amour, enfants et tennis. In that order.

Voici à quoi se résume aujourd’hui la vie de Yoann Gourcuff depuis sa retraite en 2019. « J’ai basculé tout de suite vers une nouvelle organisation avec ma famille. Ma fin de carrière, je l’ai très bien vécue. Je suis revenu à ce que je suis, je maîtrise les choses. Quitter le monde du foot m’a fait beaucoup de bien », raconte l’ancien Bordelais dans un entretien à Ouest France: Egalement vainqueur de la Ligue des champions en 2007 avec l’AC Milan, Gourcuff ajoute que des équipes amateurs ont bien tenté de le recruter mais que « les différents contacts n’ont pas abouti ».

Le ballon au placard, place désormais à la petite balle jaune. « Je fais de temps en temps des tournois dans le coin, j’essaie de m’entraîner une fois par semaine. Je fais du VTT, parfois avec mon père ». La vie est un long fleuve tranquille pour le fils de Christian, qui s’estime heureux de son rôle de père au foyer, sans être pour autant fermé à une reconversion dans l’un de ses deux sports favoris : « Si je devais faire quelque chose, ce serait de toute façon en rapport avec le foot ou le tennis. Mais pour le moment, la priorité est complètement ma famille ».

Pour rappel, Yoann Gourcuff a disputé au total 282 matchs en Ligue 1 (Rennes, Bordeaux, Lyon, Rennes et Dijon) et a représenté la maison bleue à 32 reprises.

Avant d’honirer sa première cape sur la terre battue du Philippe-Chatrier, en mai prochain ?

Martigues ô brille