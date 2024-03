La liste des blessés s'agrandit encore à l'OM

Vite la fin de la trêve à Marseille.

Si Jean-Louis Gasset comptait bien sur l’actuelle trêve internationale pour permettre à un effectif marseillais fatigué de recharger ses batteries, c’est en partie raté. Jour après jour, la liste des blessures s’agrandit, et l’OM pourrait revenir à la compétition avec moins de joueurs que prévu. Valentin Rongier et Amir Murillo, absents de longue date, ne sont toujours pas là, tout comme Bilal Nadir et Samuel Gigot, déjà forfaits sur les derniers rendez-vous avant la trêve.

Depuis, Pape Gueye et Ismaïla Sarr ont eu des petits bobos, avec une lésion au mollet pour le premier, alors que le second souffrirait d’une blessure musculaire à la cuisse gauche. Mais ce n’est pas tout : Ulisses Garcia, doublure de Quentin Merlin, s’est blessé aux adducteurs et a dû quitter prématurément le rassemblement de la Suisse ce dimanche. Pour finir, le plus inquiétant est peut-être le cas Bamo Meïté, qui manquera au minimum plusieurs semaines de compétition après avoir été victime d’une double entorse de la cheville, en plus d’une entorse au genou, à la suite d’un mauvais choc à l’entraînement avec Luis Henrique ce vendredi.

Pas idéal, alors que le Classique face au PSG est dans sept jours.

