La LFP encourage les clubs à se déplacer en car

Pas encore de chars à voile, mais plus de cars.

Chaque année, pour que les clubs touchent l’intégralité de leurs droits télé, ils doivent se plier à une licence définie par la LFP avant chaque début de saison. Il s’agit d’une liste de critères à respecter au cours de la saison pour cumuler un certain nombre de points. Les clubs de Ligue 1 doivent avoir au minimum 7000 points sur 10 000 et ceux de Ligue 2, 6000. Selon L’Équipe, qui s’est procuré la licence de la saison prochaine, la cause écologique prend une place inédite dans cette dernière.

🚇 Métro. Potos. Tifo. 🏟️ ➡️ On partage plus que du foot. 🤝 Pour vous rendre au stade, privilégiez les transports en commun, le covoiturage et les mobilités durables. 🌱 pic.twitter.com/cIrcDFfNXa — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) February 17, 2023

Une nouvelle catégorie a ainsi été créée : « la responsabilité sociétale et environnementale », basée en grande partie sur le plan de sobriété présenté il y a quatre mois par le ministère des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques. On retrouve parmi ces critères la réalisation d’un audit énergétique (100 points), la réduction de la consommation énergétique de 10% par rapport à la saison précédente (100)… Mais la LFP ne s’est pas contentée de cela et a ajouté notamment la nomination d’un référent RSE en charge de superviser la question du transport des joueurs. Dans une saison marquée par la polémique du char à voile au PSG, l’instance en charge du football professionnel souhaite encourager les équipes à se déplacer en car ou en train pour les trajets réalisables en moins de cinq heures (100 points). Cela sera mis en application dès cette fin de saison.