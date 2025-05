La LFP avait préparé un spot avec un ruban adhésif pour lutter contre l’homophobie

Cela aurait-il changé quelque chose ?

À l’occasion de la journée de lutte contre l’homophobie, la LFP avait prévu une campagne bien ficelée, au sens propre comme au figuré, autour du ruban adhésif. Une idée inspirée par « la polémique Mohamed Camara », l’ex-Monégasque qui avait planqué le patch arc-en-ciel sous une bande adhésive l’an dernier, lui valant quatre matchs de suspension.

Au programme initial selon L’Équipe, un film a été pensé où quatre joueurs de Ligue 1 retiraient un bout de ruban adhésif de leur torse pour coller fièrement le badge arc-en-ciel sur leur épaule. « Une idée à la croisée entre impertinence et respect : le scotch, un geste à ne pas copier-coller ». Le tout devait être décliné club par club, visuels et vidéo à l’appui.

Un rétropédalage au dernier moment

Et puis… plus rien. Silence radio. Clip annulé, campagne désamorcée au dernier moment. Officiellement, la Ligue explique avoir « privilégié une approche terrain » : flocage spécial sur les maillots, et vente aux enchères à venir au profit d’associations engagées. Le message reste, dit-on, le même : « Non à l’homophobie », « unir, faire évoluer les consciences et faire reculer l’homophobie dans les stades ».

Ironie du sort, pendant que la Ligue rangeait le scotch publicitaire, deux joueurs, Nemanja Matić et Ahmed Hassan, le sortaient pour de vrai. Samedi, ils ont couvert le patch arc-en-ciel avec un banal bout de strap.

Comme un rappel que sur ce terrain-là, le combat va au-delà de la symbolique.

