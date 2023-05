La légende mexicaine Antonio Carbajal est décédée

Antonio Carbajal, légende du football mexicain, est décédé à 93 ans ce mardi. La Fédération mexicaine l’a annoncé dans un communiqué. « La douleur nous submerge à l’occasion de la disparition d’Antonio “La Tota” Carbajal. Nous nous associons à la peine de sa famille et ses amis et lui souhaitons un prompt repos. Qu’il repose en paix ».

Nos unimos a la pena que embarga por el sensible fallecimiento de Antonio "La Tota" Carbajal. Pronta resignación a familiares y amigos. Descanse en paz. #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/VO8Bktr767 — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) May 9, 2023

Son premier club fut le Club España, où le joueur a joué 45 matchs (1948-1950), mais Carvajal a passé pratiquement toute sa carrière avec le Club León, où il a disputé 364 matchs entre 1950 et 1966 et qui lui a rendu hommage sur Twitter : « Don Antonio, les légendes ne meurent jamais. Nous serons toujours à vos côtés. C’est un honneur d’être votre équipe. »

Don Antonio, las leyendas nunca mueren. Seguiremos siempre de su mano. Es un honor ser su equipo.#LaTota#AntonioCarbajal pic.twitter.com/BoUkQ8sT6T — Club León (@clubleonfc) May 9, 2023

La FIFA elle-même y est allée de son communiqué : « C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d’Antonio Carbajal, premier joueur à avoir participé à cinq Coupes du monde de la FIFA. J’adresse nos plus sincères condoléances à sa famille et à tous les supporters mexicains qui pleurent sa disparition », a déclaré Gianni Infantino. Carbajal était en effet surnommé El Cinco Copas (les cinq coupes en VF), car il a participé à tous les mondiaux organisés entre 1950 et 1966. Son record a tenu durant 32 ans jusqu’à ce que Lothar Matthäus vienne l’égaler. Avec La Tri, le gardien a connu 48 sélections.

Quelle carrière !

