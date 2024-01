La Lazio et le Napoli dos à dos

Lazio 0-0 Napoli

Après plus de 90 minutes indécises, la Lazio et le Napoli se quittent sur un 0-0 logique, tant aucune des deux équipes n’a été capable d’enflammer la rencontre. Un résultat permettant tout de même aux hommes de Sarri de revenir à égalité de points avec la Fiorentina, cinquième. De leur côté, les Napolitains n’avancent plus et restent neuvièmes mais avec seulement quatre longueurs de retard sur le top 4.

Deux équipes qui décident d’emblée de se regarder dans le blanc des yeux. Sur un rythme ronronnant, les Biancocelesti et les Partenopei alternent les séquences de possession mais ne parviennent pas à se montrer dangereux, en témoigne cette statistique : seulement quatre frappes dont aucune cadrée en 45 minutes. Une bataille tactique pour certains, une purge pour d’autres.

Dès le retour des vestiaires, Castellanos réalise une retournée acrobatique qui trompe Gollini, mais le chef d’oeuvre de l’attaquant argentin est refusé pour une position de hors-jeu (46e). De quoi lancer les hostilités ? Spoiler : non. Les minutes défilent et les occasions côté Lazio et côté Napoli sont inexistantes, exceptée une frappe de Cataldi à l’entrée de la surface qui passe à côté (65e). Un bon 0-0 des familles, finalement logique tant les deux équipes ont été incapables de se montrer dangereuses.

Lazio (4-3-3): Provedel – Marušić, Romagnoli, Mario Gila, Lazzari (Pellegrini, 71e) – Alberto, Cataldi (Rovella, 84e), Guendouzi (Vecino, 77e) – Anderson, Castellanos, Isaksen (Pedro, 84e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

Napoli (3-4-2-1) : Gollini – Jesus, Rrahmani, Østigård – Rui (Mazzocchi, 79e), Lobotka, Demme (Gaetano, 60e), Di Lorenzo – Zieliński, Politano (Lindstrøm, 84e) – Raspadori (Ngonge, 80e). Entraîneur : Walter Mazzarri.

