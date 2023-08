La France a rendez-vous avec le Maroc en huitièmes

Un huitième de finale historique !

Alors qu’après la défaite de l’Allemagne face à la Colombie il y a cinq jours, la France s’apprêtait à vivre un énième duel avec sa voisine en huitièmes de finale, ce sont finalement les Marocaines qui ont rendez-vous avec les Bleues mardi 8 août à 13h ! La faute au match nul allemand face à des Sud-Coréennes qui n’avaient plus rien à perdre (1-1), et à une belle victoire 1-0 du Maroc face aux Cafeteras. Un groupe extrêmement tendu, où les deux premières terminent avec six points, quand l’Allemagne n’en compte que quatre.

France et Maroc ne se sont jamais affrontés en match officiel, la seule rencontre remontant au 8 mars 2008, dans un match amical largement remporté par l’équipe de France 6-0. Depuis, la sélection marocaine a beaucoup évolué et signe même deux victoires dans ce groupe H compliqué. Les Bleues évitent tout de même l’Allemagne, leur bête noire en grandes compétitions, qui avait notamment sorti Wendie Renard et sa clique en demies lors du dernier Euro.

Tremble Reynald Pedros !

Le Maroc s'impose face à la Colombie, les deux nations qualifiées en 8es