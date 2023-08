Pronostic France Maroc : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la Coupe du monde féminine

Pour ce 8e de finale des Bleues, Winamax vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT. Et nous, on vous donne nos pronostics pour France – Maroc

Nos pronostics France – Maroc

La France, un statut à assumer

Toujours en quête d’un titre mondial, l’équipe de France féminine est parvenue à se hisser en 8e de finale où elle retrouvera une surprenante sélection marocaine. Sur le papier, les Bleues font figure de grandes favorites mais vont devoir le prouver sur la pelouse. En effet, les prestations de l’EDF depuis le début de cette Coupe du Monde n’ont pas répondu à toutes les attentes. Pour son 1er match de la compétition, la France avait été tenue en échec par la Jamaïque (0-0), mais a ensuite parfaitement réagi contre un Brésil sur le déclin (2-1). Dans un dernier match où Hervé Renard a fait tourner, les Françaises ont logiquement pris le dessus sur le Panama (6-3), plus modeste sélection du groupe. Malgré cette montée en puissance, la France n’a pas trouvé son rythme de croisière qui doit lui permettre d’aller plus loin dans cette compétition. Offensivement, les Tricolores semblent avoir retrouvé leur mordant à l’image d’une Diani inspirée et première Française à inscrire un triplé en Coupe du Monde.

Le Maroc, la sensation du Mondial

Qualifié pour la 1re fois de son histoire pour la Coupe du Monde, le Maroc est en train de vivre un conte de fées puisque les Lionnes de l’Atlas sont même parvenues à se hisser au stade des 8es de finale. Cette performance confirme la montée en régime de cette équipe qui avait atteint pour la 1ère fois de son histoire la finale de la Coupe d’Afrique des Nations l’an dernier, pour sa 3e participation en phase finale (élimination dès les phases de groupe lors des CAN 1998 et 2000). L’arrivée de Reynald Pedros, qui a connu le succès avec l’Olympique Lyonnais féminin, est pour beaucoup dans cette éclosion. Pour leur entrée en lice dans ce Mondial, les Lionnes ont subi une déculottée face à la puissante Allemagne (6-0). Touchées par cette lourde défaite alors qu’elles avaient montré déjà des choses balles au pied, les joueuses marocaines ont de suite relever la tête face à la Corée du Sud (1-0). Lors de la dernière journée de poule, le Marc n’avait pas son destin en main mais a fait sa part du travail en dominant la Colombie (1-0). Pendues à leur téléphone, les Marocaines ont ensuite appris le nul de l’Allemagne face à la Corée du Sud, ce qui leur a ouvert la porte de ces 8es de finale. Inattendu à ce niveau, le Maroc compte poursuivre son rêve.

Lakrar seule incertitude pour Renard

Hervé Renard a imposé ses choix en sélection en rappelant Eugénie le Sommer et Wendie Renard qui étaient en froid avec Corinne Diacre. Laissées au repos face au Panama, les deux cadres seront de retour ce soir. Le sélectionneur français a fait face à une cascade de forfaits puisque les Delphine Cascarino, Amandine Henry, Baltimore, Mbock ou Katoto sont toutes absentes du Mondial pour blessure. Avec l’absence de D. Cascarino ou Katoto, on avait peur pour les offensives françaises mais l’attaquante Diani a haussé le ton lors de la dernière rencontre en signant un triplé qui devrait lui donner confiance après 2 premiers matchs sans but. On avait déjà vu face au Brésil, que la connexion Diani-Le Sommer pouvait marcher, et la jeune Vicki Becho qui a marqué son tout 1er but en sélection face au Panama, fait office de supersub de luxe. La seule incertitude pour Hervé Renard ce mardi vient de l’excellente Lakrar qui ressent une gêne. En face, Reynald Pedros s’appuie sur un groupe classique avec la star de cette équipe, Ghizlane Chebbak. Cette dernière a connu des émotions fortes lors de la dernière journée en ratant un penalty contre la Colombie mais a été sauvée par Lahmari, qui a marqué sur la suite de l’action. Pour ce Mondial, Pedros s’appuie sur un groupe très jeune avec plusieurs éléments évoluant en France comme la buteuse Lahmari de Guingamp, ou El Chad de Lille.

Les compositions probables pour ce France – Maroc :

France: Peyraud-Magnin – Perisset, Renard, Cascarino, Karchaoui – Bacha, Dali, Geyoro, Toletti – Diani, Le Sommer.

Maroc : Ermichi – El Haj, El Chad, Ben Zina, Redouani – Tagnaout, Chebbak, Nakkach, Ouzraoui – Lahmari, Jraidi

La France sort le bleu de chauffe

Pas vraiment impressionnante lors de la phase de groupe, l’équipe de France a tout de même su montrer un gros mental depuis le match face au Brésil. Dos au mur avant sa rencontre face à la Seleçao, la France n’a pas tremblé. Pas plus quand le Panama a ouvert le score d’un magnifique coup-franc la semaine passée. Dans cette affiche des 8e de finale, les Tricolores partent largement favorites face à une sélection marocaine inattendue à ce stade. Si la défense française a été inquiétante avec 3 buts concédés contre le Panama, les titulaires vont faire leur retour pour ce match pour contrer des Marocaines qui ont eu beaucoup de mal à marquer dans le jeu. De plus, elles devraient être moins frais pour cette rencontre, ayant dû jouer avec les titulaires jusqu’au bout de leur phase de poule. Déterminée à accrocher sa place en quart de finale, la France ne devrait pas tomber dans le piège marocain.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Maëlle Lakrar absente pour France-Maroc ?