La FIFA retire l’organisation du mondial U17 au Pérou

Ils étaient moins sévères avec le Qatar, tiens.

La Coupe du monde U17 ne se jouera pas au Pérou. En effet, la FIFA informe dans un communiqué lui avoir retiré l’organisation de la compétition. L’instance explique que les engagements tenus « dans la préparation des infrastructures requises pour la bonne tenue du tournoi » ne pouvaient pas être respectés par le pays. La FIFA affirme par ailleurs rester ouverte à l’organisation d’une compétition au Pérou dans le futur.

FIFA has regretfully withdrawn Peru’s hosting rights to the FIFA U-17 World Cup 2023™ following extensive discussions between FIFA and the Peruvian Football Federation (FPF). ES: https://t.co/9IE6RTWNLa EN: https://t.co/TioowCyNQZ

— FIFA Media (@fifamedia) April 3, 2023