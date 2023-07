La FIFA a distribué 200 millions d’euros aux clubs après la Coupe du monde

Récompense méritée.

La FIFA vient de dévoiler les différentes sommes qui ont été envoyées aux clubs pour avoir laissé leurs joueurs participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar. C’est un programme qui résulte de l’accord entre la FIFA et l’Association européenne des clubs (ECA) et qui permet donc à l’instance du football de distribuer un montant de 200 millions d’euros pour la mise à disposition de 837 joueurs pour la compétition. Et cette somme d’argent donnée sera répartie de la manière suivante : le club actuel du joueur recevra une commission et les autres clubs dans lesquels il a évolué il y a moins de deux saisons aussi. Chaque joueur rapportera à ses clubs – après la division en fonction du nombre d’écuries visitées – environ 9800 euros par jour passé à la compétition.

Évidemment, c’est la confédération de l’UEFA, en Europe qui a touché le plus avec un total de 142 614 378 euros. Et les grands leaders du classement sont Manchester City qui percevra 4,13 millions d’euros, le FC Barcelone qui touchera 4,07 millions d’euros et le Bayern Munich qui a envoyé des joueurs lui rapportant 3,89 millions de dollars. Mais c’est aussi le moment pour les plus petites écuries de refaire leur trésorerie. C’est le cas de l’US Avranches par exemple, qui touchera 114 000 euros en partie grâce à Azzedine Ounahi, passé par le club lors de la saison 2020-2021 – soit la dernière comptabilisée dans la répartition de l’argent.

Andy Delort aurait pu faire jackpot.

