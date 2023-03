La FFF arrête son contrat avec Fuchs Sports, diffuseur de N2 et N3

La FFF n’a pas retenu la leçon.

Quelques mois après l’affaire Mediapro qui avait secoué le football français, voilà la FFF à nouveau embourbée dans un nouvel imbroglio avec l’un de ses diffuseurs. Fuchs Sports, qui s’occupe de la retransmission des rencontres de N2 et N3, ne serait plus en mesure de pouvoir honorer son contrat, et la 3F aurait alors choisi de l’arrêter, selon les informations de Foot Amateur.

« Fuchs Sports a informé la FFF que sa situation ne permet pas de poursuivre la collaboration jusqu’à la fin du contrat de diffusion signé jusqu’en juin 2025. Cependant, pour ne pas pénaliser les clubs avec cet arrêt de diffusion de leurs matchs durant la saison, Fuchs Sports s’est engagé à poursuivre la diffusion en direct et gratuitement de l’ensemble des matchs de N2 et N3 jusqu’à la fin de la saison 2022-2023 », a expliqué Christophe Drouvroy, directeur des compétitions nationales, à Foot Amateur. De son côté, la FFF indique que « les clubs qui le souhaitent sont autorisés à produire et diffuser en direct leurs matchs sur leurs plateformes officielles », en attendant qu’une nouvelle consultation pour les droits télé soit lancée en fin de saison.

La reprise des diffusions se fera à partir du 24 mars sur une plateforme opérée par Fuchs Sports.

Lens maîtrise aisément Angers et repasse deuxième