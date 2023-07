La fédération australienne critique l’interdiction du brassard One Love

Une couche de plus.

A quelques jours du début de la Coupe du monde féminine qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande, le directeur général de Football Australia, James Johnson a critiqué les choix de la FIFA concernant l’interdiction du brassard One Love. En effet, l’instance a décidé d‘autoriser le port de brassards qui mettent en avant différentes causes sociales mais pas celui aux couleurs de l’arc-en-ciel, qui, porté, pourrait entraîner des sanctions à l’encontre des joueuses. « C’était important pour nous et nous voulions résoudre le problème avant qu’il ne devienne un problème, car nous savons qu’il y avait des problèmes au début de la Coupe du monde au Qatar. Nous saluons le cadre que la Fifa a mis en place, car il est large et permet aux joueuses de sélectionner un problème qui leur tient à cœur. D’un autre côté, cependant, nous reconnaissons qu’ils ne sont pas allés aussi loin, surtout concernant les LGBTQI. » a déclaré le patron de la fédé qui voulait en faire encore plus pour valoriser le tournoi.

La FIFA n’est pas accro à ces couleurs.

« Un bel avertissement » pour Hervé Renard, après la défaite des Bleues