La drôle de faute d’un joueur de Sunderland

La naissance d’un nouveau geste défensif.

Luke O’Nien a trouvé une drôle de manière de stopper une contre-attaque adverse ce week-end lors d’un match de D2 Anglaise. Alors que son équipe de Sunderland menait 1-0 face à Bristol, le milieu anglais a grimpé sur le dos de son adversaire pour l’empêcher de poursuivre son action. Une technique efficace puisque l’arbitre, hilare, a sifflé faute. Sunderland a quand même fini par concéder le nul après un but de Bristol dans le temps additionnel (1-1).

Right then, we've all established I'm an idiot 😂 So lets have some more fun….. Best video edit or caption wins a signed Sunderland top from the boys 😁❤️🤍 pic.twitter.com/KylwTd5PZr

— Luke O'Nien (@LukeONien) February 19, 2023