La CAF ajoute 4 équipes à la CAN féminine parce que pourquoi pas

Quand y en a plus, y en a encore.

Alors que les éliminatoires de la CAN féminine 2026 étaient bouclés et les douze équipes qualifiées connues, l’instance africaine a annoncé, coup de sifflet final déjà donné, que le tournoi passerait finalement à 16 participants. Le Maroc, hôte de la compétition (17 mars-3 avril 2026), verra donc débarquer quatre invitées de dernière minute.

Pas de nouveaux matchs qualificatifs, pas de barrages, la CAF a simplement pioché dans le classement FIFA pour désigner les repêchées. Coté miraculées, on retrouve : le Cameroun (66e), la Côte d’Ivoire (71e), le Mali (79e) et l’Égypte (95e) qui prennent le train en marche, au grand dam des nations déjà qualifiées à la régulière.

Officiellement, l’instance justifie ce revirement par sa volonté de « renforcer la compétitivité et le développement du football féminin africain ». Officieusement, on se demande surtout comment des équipes éliminées sur le terrain peuvent retrouver la grande scène grâce à un tableau Excel. Mais le plus dégoutant reste pour les 12 premières qualifiées, en effet, la CAN fera office de tremplin vers le Mondial 2027, et les quatre repêchées pourraient bien en profiter pour leur griller la politesse.

Même FM est plus réaliste à ce stade.

Achraf Hakimi : avec pertes et fracas

