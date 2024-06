Kylian Mbappé titulaire contre la Pologne, dans une attaque 100% PSG ?

Le vengeur masqué pour nous sauver, si la sueur le lui permet.

Selon les prédictions de L’Équipe, Kylian Mbappé devrait bien tenir sa place à la pointe de l’attaque de l’équipe de France contre la Pologne à 18h. Depuis quelques jours on a pu voir l’attaquant du PSG s’entraîner et marquer avec son nouveau masque, et malgré les avertissements de Robert Lewandowski, le Kyks sera bien titulaire. Une bonne nouvelle pour les Bleus qui ont eu beaucoup de mal à trouver leur rythme en attaque contre les Pays-Bas sans lui, et qui restent sur 4 matchs sans but marqué par un joueur français (le but contre l’Autriche était un CSC).

Pour l’accompagner, on devrait se diriger vers une attaque 100% PSG. Auteur de performances moyennes sur le front de l’attaque de la France, Marcus Thuram devrait tout comme Antoine Griezmann faire les frais de changements dans le onze de départ et laisser sa place à Bradley Barcola. En forme sur la fin de saison avec le PSG, l’ancien de l’OL s’installerait à gauche pour former le trio offensif parisien avec Mbappé et Ousmane Dembélé, reconduit en tant que titulaire.

Randal Kolo-Muani est aussi mis dans les mêmes dispositions qu’au PSG : sur le banc.

Le pire ennemi de Mbappé enfin identifié ?