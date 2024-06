Le pire ennemi de Mbappé enfin identifié ?

La France en sueur.

Alors que l’équipe de France se prépare à disputer son dernier match de poule ce mardi soir contre la Pologne au BVB Stadion Dortmund, un élément pourrait venir perturber Kylian Mbappé. Il ne s’agit pas d’un défenseur polonais ultra rapide, ni d’un système spécialement conçu pour bloquer le capitaine des Bleus, ni même d’une nouvelle composition (enfin) sans Marcus Thuram. Non, ce qui pourrait venir gêner le Français vient bien de l’intérieur.

Le Parisien explique en effet ce mardi que ce qui pourrait perturber Mbappé, c’est la sueur accumulée sous le masque. L’orthésiste – spécialiste de l’appareillage externe thérapeutique – David Bonnet explique au journal que : « Ce qui peut le gêner, ce n’est pas forcément la vision ou la respiration, mais la transpiration ». Le Parisien a également interrogé Arnaud Nordin, qui avait dû porter un masque similaire entre février et mars 2023. L’attaquant de Montpellier a réagi au modèle choisi par Mbappé, équipé d’aérations au niveau du front : « Ça a l’air pas mal et surtout pratique ! Ce qui me gênait le plus, c’était la transpiration. Avec le printemps et la chaleur qui arrivait à Montpellier, la sueur dégoulinait du front et m’arrivait dans les yeux. C’était dur d’éponger. » Avec 28 degrés attendus à Dortmund à 18 heures, nul doute que Mbappé va suer.

Mais est-ce plus gênant que sa nouvelle chanson ?

