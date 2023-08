Kylian Mbappé pique une tête au Parc !

Rabibochage forcé.

Comme avancé par L’Équipe, et comme capturé discrètement (ou pas) par les paparazzis de tout poil, Kylian Mbappé était bel et bien présent dans les tribunes du Parc des Princes pour le coup d’envoi de la Ligue 1, ce samedi soir. S’il n’a rien eu à célébrer en raison du match nul entre le PSG et Lorient (0-0), le Kyks s’est montré souriant aux côtés de son frère, Ethan, et de ses parents.

Kylian Mbappé est bien présent au Parc des Princes pour PSG / Lorient 🏟️ Le Français n'est pas sur la feuille de match ce soir ❌#PSGFCL | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/OUUCth1IEn — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 12, 2023

Il a également profité de son escale Porte d’Auteuil pour venir saluer ses coéquipiers dans le vestiaire avant la rencontre, après s’être réjoui sur ses réseaux de l’arrivée de son grand pote Ousmane Dembélé dans la capitale, lui-même présent à ses côtés. Un message fort envoyé à sa direction, et le signe sans doute définitif que le champion du monde 2018 devrait aller au bout de son contrat avant de s’envoler (enfin ?) pour Madrid.

Quand le chat n’est pas là, les souris ne dansent guère.