Kylian Mbappé ne sera pas porte-drapeaux pour les JO

La délégation française sera guidée par deux porte-drapeaux lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, cet été à Paris. Une désignation forcément symbolique pour les deux athlètes qui seront choisis, un homme et une femme issus de deux fédérations différentes. Ce mercredi, le président du CNOSF, David Lapartient, a précisé les critères d’éligibilité pour les sportifs : « Il faudra déjà avoir été olympien et non pas champion olympique. Il ne faudra pas déjà avoir été porte-drapeau, a-t-il détaillé. Nous considérons à cet égard qu’avoir la chance de l’être est unique, fabuleux et c’est quelque part associé à une olympiade. Il y a une telle richesse dans le sport français que c’est normal d’avoir d’autres athlètes qui puissent candidater. Il faut aussi respecter et incarner les valeurs éthiques de l’olympisme. Un athlète condamné pour des faits de dopage ne pourra pas être porte-drapeau. »

Des critères qui éliminent d’emblée plusieurs figures du sport tricolore, à l’image de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou Olivier Giroud, s’ils venaient à faire partie de la liste de Thierry Henry. Antoine Dupont ou Victor Wembanyama, qui participeront également à leur première olympiade, sont donc également hors-jeu. « Ce sont des questions de principes que l’on a posé, a encore précisé Lapartient. Cela peut avoir des conséquences sur des athlètes de renom mais on n’a jamais décidé contre quelqu’un. Si Kylian Mbappé peut disputer les Jeux Olympiques, ce sera absolument formidable et on le souhaite de tout notre cœur. Si Teddy Riner et Clarisse Agbégnénou peuvent être champions olympiques, on sera là à les encourager dans le stade et c’est ce qu’on souhaite pour eux. » Les porte-drapeaux seront élus par l’ensemble des athlètes et dévoilés au début du mois de juillet, à quelques jours du début des festivités.

