Kylian Mbappé est le Français le plus influent en 2023

Vous êtes pas contents ? Top 100.

Kylian Mbappé fait partie des 100 personnes les plus influentes dans le monde d’après le Time. Dans son classement annuel, l’hebdomadaire américain place l’attaquant du PSG dans la catégorie des « Innovateurs ».

La journaliste Vivienne Walt décrit le seul Français présent dans cette liste avec des termes légèrement élogieux : « Le nouveau capitaine de l’équipe de France de football n’est pas du genre à cacher ses émotions. En décembre, deux jours avant son 24e anniversaire, le monde entier l’a vu s’effondrer, dévasté, sur le terrain au Qatar, après avoir marqué trois buts, mais ne parvenant pas à obtenir sa deuxième victoire en Coupe du monde. […] Lorsque Mbappé a pesé un transfert à neuf chiffres du Paris Saint-Germain au Real Madrid l’année dernière, Macron l’a appelé et l’a supplié de rester pour le bien de la France. Mbappé est resté au PSG. Malgré son incroyable célébrité, Mbappé tient de sa mère trois valeurs qui lui permettent de garder les pieds sur terre : “Respect, humilité, lucidité” ».

Lionel Messi, l’autre footballeur qui figure dans ce classement, rentre lui dans la case des « Titans » et son texte est écrit par Roger Federer : « Ce qui me frappe chez Messi, 35 ans, c’est la constance de sa grandeur depuis tant d’années. […] Je me rends compte maintenant du poids que nous, les athlètes, portons. […] Pour un joueur de football comme Messi, ce poids est probablement plus massif, car il représente à la fois un club de renommée mondiale et un pays très passionné. »

C’est officiel : Roger Federer ne regarde pas les matchs de Ligue 1.

