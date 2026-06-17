Kylian Mbappé réagit à son record de buts en Bleus

Le triomphe modeste et l’envie de toujours mieux faire. Non content d’être devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France et vainqueur face au Sénégal, Kylian Mbappé a vécu une belle journée à New York.

En zone mixte, le capitaine des Bleus est revenu sur cet accomplissement colossal, surtout à 27 ans, avec calme et sans affolement : « Je suis très content de pouvoir entrer un peu plus dans l’histoire de mon pays. C’est toujours ce que j’ai voulu faire. J’ai toujours placé ça au dessus de tout », a-t-il déclaré devant les micros.

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Surtout, Mbappé est déjà tourné vers la suite des événements et les prochains matchs. « Maintenant on sait pourquoi on est là. J’aurai le temps de penser à ce genre de choses plus tard quand j’aurai arrêté de jouer. Je suis là pour aider l’équipe, pour continuer avec mes coéquipiers à écrire une autre page de l’histoire de l’équipe de France. On sait que le chemin est très long mais on est prêts. »

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