Koundé : « C’est important de faire barrage au RN »

De tous les combats.

Élu homme du match du huitième de finale remporté par la France face à la Belgique (1-0), Jules Koundé s’est exprimé sur le résultat des élections législatives dans l’Hexagone, qui ont vu le Rassemblement national se placer en position de force en vue du second tour – prévu le 7 juillet – avec 33% des suffrages : « Évidemment, je suis déçu de voir la direction que prend notre pays. Un parti qui va à l’encontre de nos valeurs de vivre ensemble, de respect et qui souhaite diviser les Français a beaucoup de soutiens. Il y a un deuxième tour, rien n’est joué, il faut aller chercher les personnes qui n’ont pas voté. C’est important de faire barrage à l’extrême droite, au RN, car ce n’est pas un parti qui va amener plus de libertés et de vivre ensemble. C’est ma position. »