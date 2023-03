Une rupture après huit années de vie commune, ça fait toujours bizarre.

Jürgen Klopp a affirmé ce vendredi en conférence de presse avoir été « surpris » par la volonté de Roberto Firmino de quitter Liverpool à 31 ans. Le technicien allemand a ajouté « respecter » la décision de son joueur et souhaite désormais que « cette merveilleuse histoire se termine de la meilleure des manières ».

"He told me and then the only other thing he said is, ‘Now I want to bring this wonderful story to a positive end.’" ❤️

The boss on Bobby. pic.twitter.com/B6SeY4LS6o

