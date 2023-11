Kipsta va fournir les ballons de Ligue Europa et de Ligue Conférence

Le Nord aura au moins un représentant en Coupe d’Europe la saison prochaine.

Kipsta, la marque de football de Décathlon dont le siège social se trouve à Villeneuve-d’Ascq, a annoncé ce vendredi dans un communiqué une première collaboration avec l’UEFA. À compter de la saison 2024-2025, c’est Kipsta qui fournira les ballons pour les rencontres européennes de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. La marque fournit déjà les ballons en Ligue 1 et Ligue 2 depuis 2022, ainsi que ceux du championnat belge.

Kicking off a new era ⚽️

The 2024/25 season will mark the start of an incredible 3-year journey for Decathlon, as Kipsta has been selected to be the official match ball supplier for UEFA Europa League and UEFA Europa Conference League competitions.#UEFA #Partnership #Decathlon pic.twitter.com/LReGIPF1Ty

— Kipsta (@Kipsta_Fr) November 10, 2023