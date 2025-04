Kevin De Bruyne amer après son départ de Manchester City

Les histoires d’amour finissent mal, en général.

Kevin De Bruyne ne sera plus un joueur de Manchester City la saison prochaine. Après dix saisons d’exploits dans le nord de l’Angleterre, le Belge a en effet annoncé son départ à l’issue de la saison. Pas vraiment un choix de sa part, comme il l’a confié dans la foulée du succès des Citizens à Everton, ce samedi. « C’est essentiellement une question d’ordre économique pour eux, ils prennent simplement des décisions en fonction de cela, a-t-il fustigé à propos d’un club dont il a défendu les couleurs à 416 reprises, pour 107 buts et 170 passes décisives. Ce n’était pas vraiment une longue conversation, c’était juste ce qu’ils me disaient, et puis il n’y a plus rien. Je dois accepter la situation, même si j’ai l’impression de pouvoir encore faire du bon travail, mais c’est tout. »

« Je n’ai reçu aucune offre »

Le meneur de jeu de 33 ans regrette que malgré son statut de légende du côté de l’Etihad Stadium, Manchester City n’ait pas souhaité le conserver, lui dont le contrat s’achève le 30 juin prochain. « Je n’ai reçu aucune offre de toute l’année, ils ont juste pris une décision. J’ai évidemment été un peu surpris, mais je dois l’accepter. Honnêtement, je pense toujours pouvoir performer à ce niveau, comme je le montre, a-t-il encore affirmé. Je m’en fiche. La décision a été prise et, depuis, je veux juste jouer au football comme je l’ai toujours fait. Je dois désormais me projeter et commencer à en parler. »

