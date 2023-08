Karim Benzema sorti blessé

Décidément, c’est l’hécatombe au Real Madrid.

Buteur pour la première fois dans le championnat saoudien jeudi dernier, Karim Benzema n’aura pas eu la joie de gonfler encore un peu plus ses stats. De nouveau titularisé par Nuno Espirito Santo ce lundi alors qu’Al-Ittihad se déplaçait à Al-Wehda, le Ballon d’or a dû laisser sa place quelques minutes avant la mi-temps. La faute à un mauvais appui avec la jambe gauche, qui l’a fait grimacer puis forcé à sortir.

Le Portugais Jota a remplacé le Français et a même inscrit le deuxième but de son équipe, qui a facilement accéléré en seconde période pour s’imposer 3-0 et enchaîner un quatrième succès en autant de journées. Le tout en n’ayant toujours pas pris un pion (merci N’Golo). La nature de la blessure de l’ancien Madrilène n’a pas encore filtré, mais il pourrait louper le choc face au Al-Hilal de Malcom et Koulibaly, vendredi.

C’est comme louper Real-Barça.

