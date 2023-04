Karim Benzema s’offre Raúl et un nouveau record en Ligue des champions !

Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fooooooort !

Titulaire ce mardi à l’occasion du quart de finale retour de Ligue des champions contre Chelsea, Karim Benzema honore son 131e match dans la compétition avec le Real Madrid. Un cap historique puisque le Français dépasse Raúl (130) et devient le joueur de champ le plus capé en C1 sous le maillot merengue. Seul Iker Casillas le devance encore, du haut de ses 150 apparitions pour la Maison Blanche. KB9 est aussi le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club en C1 avec 78 réalisations, contre 105 pour Cristiano Ronaldo.

131 – Joueurs de champ avec le plus de matches de Ligue des Champions pour le Real Madrid : 🔝 Karim Benzema – 131 2⃣ Raúl – 130 3⃣ Sergio Ramos – 129 Patron. #UCL pic.twitter.com/OKWzBMXvvt — OptaJean (@OptaJean) April 18, 2023

Il est aussi le droitier né à Lyon en décembre et portant une barbe à avoir joué le plus de matchs au Real. Immense.

