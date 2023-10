Karim Benzema auteur de deux buts dont un contre son camp en quatre minutes

Loin des polémiques.

Alors que son nom fleurit à nouveau dans les bouches de nombreuses personnalités politiques ces derniers jours, Karim Benzema a surtout fait parler de lui sur le pré ce vendredi soir. Son équipe d’Al-Ittihad se frottait au deuxième du championnat, Al-Taawon, et le Français a littéralement fait la pluie et le beau temps dans cette partie : il a d’abord ouvert le score d’une tête parfaitement placée, avant de relancer l’équipe adverse quatre minutes plus tard… d’un but contre son camp, toujours de la tête.

Le doublé de la tête de Karim Benzema, dont un contre son camp 😅#SaudiProLeague pic.twitter.com/W4DWSdIMpw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 20, 2023

Il s’agit du premier CSC de la carrière du dernier lauréat du Ballon d’or, qui aura donc attendu ses 35 ans pour connaître cette petite péripétie. Le score n’a plus évolué derrière, et les deux formations se sont ainsi laissées sur un match nul 1-1 qui n’arrange personne, puisqu’Al-Hilal conserve la pole position.

Il se rapproche néanmoins à trois longueurs de Moussa Dembélé au classement des buteurs.

Karim Benzema attaqué par Marine Le Pen