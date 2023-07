Kalvin Phillips se livre sur sa relation avec son père emprisonné

Confessions intimes.

Après les révélations poignantes de Dele Alli sur son enfance et son adolescence chaotiques, Kalvin Phillips est lui revenu sur sa relation avec son père, dans les colonnes du Daily Mail. « Je crois que cela fait 6 ans que je ne l’ai pas vu. Il est en prison. C’est comme si je ne l’avais jamais quitté. Il avait l’air un peu plus vieux, mais c’est tout. Nous avons ri et beaucoup parlé de football. Je lui ai dit à quel point j’étais fier de lui », s’est exprimé le milieu de Manchester City, à propos de son paternel, qui purge actuellement une peine de 12 ans pour violence et trafic de drogue.

« Il ne m’a pas appelé depuis, j’aimerais qu’il sorte enfin. Il peut me demander n’importe quoi : une voiture, une maison, vraiment n’importe quoi. Il m’a dit que tout ce qu’il voulait, c’était de pouvoir voyager dans le monde entier et de me voir jouer au football. Je veux l’aider », a conclu le natif et ancien de Leeds, qui espère bien rentrer prochainement dans les plans de Pep Guardiola, afin de justifier son prix d’achat (48 millions d’euros).

Une tranche de vie loin d’être rasoir.

Non, Hachim Mastour n'est pas perdu pour le football