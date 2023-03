Julian Nagelsmann se met à la chasse aux taupes

La chasse est ouverte !

À l’instar de Patrice Evra à Knysna en 2010, Julian Nagelsmann se lance en quête de la taupe de son vestiaire. Tout part d’un article de Sport-Bild publié mercredi, contenant certains des plans de jeu du Will Still allemand, désormais convaincu de la présence d’un traître à l’intérieur de son groupe : « Ça m’agace. La personne qui transmet quelque chose nuit à chacun des joueurs, ce n’est pas le but recherché. Les taupes sont une espèce protégée, donc la recherche est très très compliquée. Ce qui m’importe, c’est de pouvoir me regarder dans le miroir. Pour cette personne, elle aura du mal à se regarder dans le miroir. »

L’essentiel pour Nagelsmann étant de continuer à regarder dans le rétroviseur, pour voir le Borussia à deux points derrière.

