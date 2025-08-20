Julian Draxler rêverait de devenir directeur sportif du PSG un jour

Tremble, Luis Campos.

À 31 ans, Julian Draxler semble avoir déjà les yeux tournés vers l’après‑terrain. Depuis son exil au Qatar du côté d’Al-Ahli en 2023, l’ancien international allemand a mis derrière lui les plus belles années de sa carrière européenne, entre Schalke 04, Wolfsburg, le PSG (198 matchs, 26 buts, 40 passes décisives) et le Benfica Lisbonne. S’il semble vouloir arrêter sa carrière à la fin de son contrat avec le club qatari (courant jusqu’en 2028), le milieu aurait déjà un plan tout tracé dans sa tête.

Draxler veut prendre le temps d’apprendre

Dans une interview accordée au Parisien, le milieu offensif confie ses ambitions post-football. « Je vais bientôt commencer des études dans la gestion du sport. Je peux m’imaginer devenir directeur sportif et passer de l’autre côté de la barrière, a-t-il confié. Julian Draxler futur directeur sportif du PSG ? Ça serait le rêve ! Quand on est joueur, on connaît le travail quotidien sur les terrains, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière les portes fermées. Cela m’attire de savoir comment on prend des décisions dans un club. J’aimerais essayer de travailler dans ce domaine. »

Chaque chose en son temps, Julian.

Le PSG, le principal frein pour l'intérêt de la Ligue 1 ?