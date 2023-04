Jonathan Gradit : « J’ai perdu dix kilos en une semaine »

Jonathan granit.

La carrière du Lensois Jonathan Gradit (30 ans) a fait face à de douloureux obstacles. À 18 ans, alors qu’il est encore en centre de formation aux Girondins de Bordeaux, le défenseur attrape une grave infection au pied : « J’avais de grosses ampoules. Je n’étais pas assidu aux soins, avoue-t-il dans le journal L’Équipe. On débute par un circuit technique. Je n’ai pas pu marcher, ni lever ma jambe. J’avais contracté une infection du sang, une sorte de staphylocoque (germe bactérien). Et je me suis retrouvé à l’hôpital où j’ai perdu dix kilos en une semaine. J’y ai vu mes parents pleurer. J’étais sous oxygène pour mieux respirer. Sept jours d’hospitalisation dans une vie, ça ne paraît pas beaucoup. Mais derrière, il y a une longue réathlétisation. J’avais été traité aux antibiotiques pour épauler mon système immunitaire. Pendant sept mois, j’ai connu des problèmes de hanche, aux ischio-jambiers. J’étais super faible. Pour la première fois déclassé. J’ai pris conscience que je n’allais peut-être jamais retrouver mon niveau d’avant. »

Il sera alors poussé vers la sortie par le club girondin en 2012, l’entraîneur de l’équipe première, Francis Gillot, ne souhaitant pas l’intégrer à l’effectif professionnel. La lumière apparaît finalement à Bayonne (N2), lui permettant de signer à Tours (Ligue 2), à l’été 2013. Cinq ans de progrès, suffisants pour que Fabien Mercadal – son coach au TFC – l’embarque à Caen, pour une première expérience en Ligue 1. Un transfert rocambolesque, que Gradit finance de sa poche en lâchant 100 000 euros puisque le président tourangeau, Jean-Marc Ettori, ne souhaite pas le voir partir : « La première division, c’était la chance d’une vie. Il fallait tout prouver. » Jonathan Gradit est désormais un indiscutable du RC Lens, deuxième de cette fameuse « première division ».

Qu’est-ce qui est jaune et qui a fait preuve de beaucoup de patience ?