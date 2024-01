John Textor a fêté la victoire de l’OL au McDonald’s

Le président normal.

Depuis le début de sa prise de fonction à l’Olympique lyonnais, John Textor n’apparaît pas comme un modèle en termes de communication. Ce dimanche, l’homme d’affaires américain a soigné sa cote de popularité auprès des supporters rhodaniens en s’offrant un verre avec eux, en enchaînant les selfies et même en collant un sticker de groupe d’ultras lyonnais sur les barrières du parcage du stade Léo-Lagrange de Besançon où Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont battu les amateurs de Pontarlier (0-3) en 32es de finales de Coupe de France. Visiblement attaché à la malbouffe de son pays natal, John Textor a été aperçu au comptoir d’un restaurant McDonald’s local après la victoire sérieuse de son équipe. Quatre victoires de rang toutes compétitions confondues – sans le moindre but encaissé – il faut dire que ça se fête dans une saison galère comme celle de l’OL.

John Textor au McDo tranquillement après le match, ça c'est du propriétaire 😭👑 [📸 : @Rom1Lantz] pic.twitter.com/ovEHBvBhF7 — Media Gones™ (@Media_Gones) January 7, 2024

