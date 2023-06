Joelinton victime d’insultes racistes après le match contre Arsenal

Mieux vaut tard que jamais.

Le milieu de terrain de Newcatsle, Joelinton, a décidé de s’exprimer avant son match amical contre la Guinée qu’il disputera pour la première fois avec le Brésil. L’Auriverde est ainisi revebu sur les insultes racistes dont il a été victime après le match face à Arsenal en mai dernier : « On parle de lutte contre le racisme, mais on n’a pas beaucoup changé. Ce racisme n’est pas quelque chose de nouveau, mais d’ancré. Au XXIe siècle, on voit encore des choses comme ça. Il est difficile d’accepter et de croire que nous évoluons, quand des choses comme ça se produisent encore » a martelé l’intéressé. Et cette intervention n’est pas due au hasard, puisque les matchs amicaux que le Brésil ira disputer les 17 et 20 juin à Lisbonne, face à la Guinée et au Sénégal, entrent dans une campagne de lutte contre le racisme.

There is no room for racism. Anywhere. We're with you, Joe. 🖤🤍 pic.twitter.com/DngsUFzyQl — Newcastle United FC (@NUFC) June 13, 2023

Son compatriote Vinícius Júnior a subi le même traitement lors d’un déplacement du Real Madrid à Valence et le monde du football avait réagi très rapidement.

Certains évoluent, d’autres sont restés à l’âge de pierre.

