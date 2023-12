Jim Ratcliffe pourrait supprimer 300 emplois à Manchester United

Jim Ratcliffe ne fait pas dans le social.

C’est le Guardian qui a sorti l’information ce mardi : Jim Ratcliffe pourrait supprimer 25%, voire 30% d’emplois à Manchester United, soit près de 300 salariés. L’homme d’affaires britannique, qui vient de racheter 25% des parts de Manchester United pour 1,5 milliard d’euros, devrait consulter un organisme externe pour, selon le Guardian, rationaliser ou dégraisser le club. Le journal anglais précise que cette décision viendrait en réponse au durcissement des règles du fair-play financier. En interne, consigne a été donnée aux cadres supérieurs de serrer la ceinture pour minimiser les coûts et permettre l’achat, au niveau sportif, des prochaines pépites des Red Devils.

